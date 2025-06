Villa?Pamphilj identificata la donna | è caccia a un uomo il suo nome è stato diffuso alle Polizie di diversi Paesi

Un'indagine scioccante scuote Roma: nel suggestivo parco di Villa Pamphili, due corpi vengono trovati in circostanze drammatiche. La scoperta della bambina e della madre, avvolti nel mistero, ha acceso i riflettori sulla donna identificata come 232, il cui nome ora è diffuso tra le polizie di diversi Paesi. Un caso che lascia senza parole e che richiede tutta l'attenzione per fare luce sulla verità .

Sabato scorso, all'interno del parco di Villa?Pamphilj a Roma, i passanti hanno fatto due macabre scoperte a poche ore di distanza l'una dall'altra. Prima è emerso il corpicino di una bambina; in serata, a circa 200?metri di distanza, quello che si è rivelato essere il corpo della madre, nascosto in un sacco di plastica vicino all'uscita su via?Leone?XIII. La donna era morta da circa una settimana, la piccola tra i cinque e i sette giorni dopo. L'identificazione. Dopo giorni di controlli incrociati su ospedali, banche dati e segnalazioni di scomparsi, gli investigatori sono riusciti a dare un nome alla vittima adulta.

