Villa Pamphilj fermato in Grecia l' uomo che avrebbe ucciso madre e figlia Ecco chi è

Una tragica vicenda scuote Villa Pamphili: l’uomo sospettato di aver ucciso madre e figlia è stato finalmente fermato sull’isola greca di Skiathos. Ora, grazie alle indagini, emerge la sua identità, portando un passo più vicino alla verità e alla giustizia. La scoperta apre nuovi interrogativi su un caso che ha sconvolto l’Italia, lasciando tutti in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Ha ora un'identità il presunto omicida di madre e figlia ritrovate a Villa Panphilj. Fermato sull'isola greca di Skiathos.

L'esito dell'esame del Dna ha confermato il rapporto di parentela tra la donna e la bambina di pochi mesi trovate morte nel parco di Villa Pamphili, a Roma, il 7 giugno: sono madre e figlia. Sulla vicenda sono in corso indagini della Squadra Mobile. Per questa Vai su Facebook

