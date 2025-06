Villa Pamphilj dalla scoperta dei cadaveri al fermo di un uomo in Grecia | cosa sappiamo

Un mistero avvolge Villa Pamphili: dalla tragica scoperta di due corpi a Roma allo svelarsi di un inquietante fermo in Grecia. Una donna e la sua neonata sono state trovate morte in circostanze ancora da chiarire, mentre un uomo americano rivela che la bambina sarebbe sua figlia. Cosa si nasconde dietro questa tragedia? La verità si fa strada tra indizi e domande senza risposta.

Il 7 giugno sono state trovate morte a Roma una donna intorno ai 30 anni e la figlia neonata di 6-8 mesi. A quasi una settimana dal ritrovamento dei corpi, è stato fermato in Grecia un uomo, cittadino americano, che ha detto agli investigatori che la bambina era “sua figlia”. Ancora ignote le cause del decesso della madre, non ancora identificata, mentre la piccola sarebbe stata strangolata. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Villa Pamphilj, dalla scoperta dei cadaveri al fermo di un uomo in Grecia: cosa sappiamo

