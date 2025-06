Villa Pamphili Rexal Ford fermato in Grecia | Sospettiamo sia un duplice omicidio La foto del presunto killer insieme alla vittima e alla neonata

Una tragica scoperta scuote la tranquilla Villa Pamphili: il presunto killer, catturato in Grecia, potrebbe essere coinvolto in un duplice omicidio. La foto che lo ritrae insieme alla vittima e alla neonata alimenta i sospetti e solleva domande inquietanti sulla sua fuga e i motivi dietro questa drammatica tragedia. Sei giorni dopo il ritrovamento dei corpi, le indagini sono in pieno svolgimento per fare luce su questa terribile vicenda.

È stato rintracciato in Grecia, da cui forse stava anche progettando di spostarsi. A sei giorni dal ritrovamento dei cadaveri di una giovane donna e della sua bambina di pochi mesi. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Villa Pamphili, Rexal Ford fermato in Grecia: «Sospettiamo sia un duplice omicidio». La foto del presunto killer insieme alla vittima e alla neonata

