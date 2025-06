Villa Pamphili omicidi madre e figlia | fermato in Grecia il presunto killer

Un mistero avvolge ancora Villa Pamphili: dopo il tragico duplice omicidio di madre e figlia, un sospettato è stato fermato a Skiathos, in Grecia. Le indagini si sono intensificate, ricostruendo movente e circostanze di un crimine che ha sconvolto Roma. La vicenda si infittisce di dettagli ancora da chiarire, mentre l'attenzione si concentra sul possibile legame tra l'uomo e le vittime, e sulle motivazioni dietro questa drammatica tragedia.

È stato fermato a Skiathos, in Grecia, il presunto responsabile del duplice omicidio di Villa Pamphili a Roma. Sabato scorso madre e figlia sono state trovate morte all’interno del parco pubblico della Capitale. Duplice omicidio a Villa Pamphili, le ricostruzioni . Già ieri inquirenti e investigatori stavano stringendo il cerchio intorno all’uomo che era in compagnia delle vittime prima della loro morte. Inoltre sono al vaglio alcune segnalazioni giunte da alcune associazioni di volontariato che potrebbero aver fornito elementi utili alla identificazione delle due. La speranza di identificare madre e figlia neonata è appesa a quattro tatuaggi diffusi dalla polizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, omicidi madre e figlia: fermato in Grecia il presunto killer

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - madre - figlia

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Villa Pamphili, madre e figlia erano cittadine americane: killer in fuga #roma #13giugno #villapamphili Vai su X

Roma, madre e figlia morte a Villa Pamphili. Si stringe il cerchio su killer Vai su Facebook

I cadaveri trovati a villa Pamphili sono madre e figlia: i risultati dei test del Dna; Villa Phamphili: mamma e bimba potrebbero essere americane. Si stringe il cerchio attorno al killer; Villa Pamphili, la donna e la bambina sono cittadine americane: «Lui è già fuggito all'estero».

Villa Pamphili, omicidi madre e figlia: fermato in Grecia il presunto killer Segnala msn.com: È stato fermato a Skiathos, in Grecia, il presunto responsabile del duplice omicidio di Villa Pamphili a Roma.