Villa Pamphili mamma e figlia erano americane | l' uomo ricercato è fuggito all' estero Litigavano lui era violento

Una tragedia scuote Roma: una mamma e sua figlia sono state trovate senza vita nel suggestivo scenario di Villa Pamphili. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le vittime potrebbero essere di nazionalità americana, aggiungendo un ulteriore elemento di mistero a un caso già complesso. La vicenda si intreccia con un uomo ricercato, fuggito all’estero e coinvolto in episodi di violenza, alimentando sospetti e interrogativi sulla dinamica di questa tragica perdita.

La donna e la neonata trovate morte sabato scorso, 7 giugno, nel parco di Villa Pamphili a Roma potrebbero essere americane.

