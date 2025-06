Villa Pamphili madre e figlia erano cittadine americane | killer in fuga

Identificato anche il presunto assassino, un uomo scappato all'estero e che non sarebbe il padre della piccola.

villa - pamphili - madre - figlia

Il giallo di Villa Pamphili, madre e figlia le vittime; Villa Pamphili: orari, identità, causa della morte di mamma e figlia. Tutti i punti oscuri di un mistero senza risposte; Madre e figlia morte a Villa Pamphili, svolta nel caso: vicina l'identificazione della donna.

Cadaveri di madre e figlia a Villa Pamphili, spunta una testimone: “Le ho viste in compagnia di un uomo” Come scrive ilfattoquotidiano.it: Una testimone ha visto la madre con la neonata e un uomo accampati in tenda a Villa Pamphili.