Villa Pamphili Lo Voi | Uomo fermato è americano Robusti indizi su di lui

Un mistero avvolge ancora la tragica vicenda di Villa Pamphili, dove un uomo americano è stato fermato con forti sospetti legati alla morte di una donna e di una bambina. Partito dall’Italia appena due giorni prima, ora si trova in Grecia, sotto indagine. La procura di Roma, guidata dal procuratore Lo Voi, assicura: non ci sono prove di complici. La verità sta emergendo, ma molti interrogativi restano aperti.

“Era partito due giorni fa, l’11 giugno, con un volo da Fiumicino l’uomo fermato in Grecia nell’ambito dell’inchiesta sulla donna e la bimba morte a Villa Pamphili. E’ di nazionalità americana, abbiamo robusti indizi di colpevolezza”. Così il procuratore di Roma Francesco Lo Voi nel corso della conferenza stampa in Procura a Roma. Il Procuratore ad oggi ha escluso la presenza di complici che possano avere favorito la fuga dell’uomo. “La donna trovata morta a Villa Pamphili non è stata ancora identificata -è stato precisato dal Procuratore di Roma – Non sono state accertate allo stato neanche le cause della morte della donna”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, Lo Voi: “Uomo fermato è americano. Robusti indizi su di lui”

La procura di Roma: "L'uomo fermato in Grecia è sospettato per duplice omicidio" della bambina e della madre trovate morte a Villa Pamphili. "Ha detto di essere il padre". È un cittadino americano #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/06/13/il-procur Vai su X

Madre e figlia morte a Villa Pamphili: “Ringrazio la trasmissione “Chi l’ha visto?” per l’indicazione particolarmente utile. Emesso dal gip mandato di arresto europeo per l’uomo fermato in Grecia”. Il procuratore di Roma Francesco Lo Voi alla conferenza stampa Vai su Facebook

