Villa Pamphili la donna e la bambina sono cittadine americane | Lui è già fuggito all’estero

In un tragico caso che ha sconvolto Villa Pamphili, una donna e la sua bambina, entrambe cittadine americane, sono state trovate morte in circostanze misteriose. La donna, di 29 anni, sarebbe deceduta per cause naturali, ma la neonata presenta segni di violenza, sollevando interrogativi inquietanti. L’uomo che le accompagnava, con tratti latini, è attualmente ricercato per omicidio, alimentando un'indagine che ha ricevuto una svolta decisiva grazie a una segnalazione di "Chi l’ha visto?".

La donna e la bambina trovate morte sabato 7 giugno a Villa Pamphili sono cittadine americane. Americano è anche l’uomo che le accompagnava e che oggi è ricercato per omicidio. Lui ha tratti latini, lei e la piccola hanno una fisionomia anglosassone. Secondo le indagini la donna, 29 anni, sarebbe morta per cause naturali. Mentre sulla neonata ci sono segni di violenza. La segnalazione decisiva è arrivata alla trasmissione Chi l’ha visto?. Un telespettatore ha chiamato ricordando di aver visto una donna e un uomo litigare nel parco. Nell’occasione era intervenuta la polizia. L’identificazione ancora non è certa. 🔗 Leggi su Open.online

Villa Pamphili, c’è una testimone: «La donna e la bambina stavano in una tenda, e c’era anche un uomo» Come scrive vanityfair.it: Un’operatrice del servizio giardini ha raccontato agli inquirenti di aver visto la madre e la figlia vive, «a fine maggio».