Villa Pamphili il sospettato fermato in Grecia Identificate madre e figlia

Svolta decisiva nel caso di Villa Pamphili: un sospettato è stato fermato in Grecia, a Skiatos, e si pensa possa essere l’autore del tragico duplice omicidio avvenuto nel parco romano. L’arresto, annunciato dal Tg1, si basa su testimonianze e immagini che hanno incastrato l’uomo, identificato come madre e figlia presenti nella zona nei giorni prima del delitto. La vicenda si infittisce di nuovi dettagli, lasciando presagire una conclusione imminente.

Svolta nel caso di Villa Pamphili. Sarebbe stato fermato in Grecia, a Skiatos, il presunto assassino della donna e della bambina ritrovate senza vita nel grande parco romano, sabato scorso. Lo comunica il Tg1 sui propri canali social. L'identificazione dei tre è arrivata incrociando testimonianze che avevano visto i tre, uomo, donna e bambina, a Vila Pamphili nei giorni precedenti. Tra gli elementi acquisiti da chi indaga anche le immagini delle telecamere del mercato di San Silverio, dove sarebbe stata notata la coppia con una bambina nelle scorse settimane. Turisti all'apparenza, ma con atteggiamenti diversi da quelli dei vacanzieri, racconta chi li ha visti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Villa Pamphili, il sospettato fermato in Grecia. Identificate madre e figlia

