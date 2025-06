Villa Pamphili il presunto killer fermato in Grecia | come si è tradito

La fuga del presunto killer di Villa Pamphili si è conclusa a Skiatos, in Grecia, dove si era confuso tra i turisti. La sua cattura è stata possibile grazie al tracciamento del telefono cellulare, che ha portato le forze dell'ordine direttamente a lui. Ora, l'uomo è sotto interrogatorio: il sospetto di aver ucciso una bambina di pochi mesi e di aver coinvolto la madre nelle indagini. La verità sta per emergere, portando giustizia a Roma.

È stato preso a Skiatos, in Grecia, il presunto killer di Villa Pamphili: si era confuso tra i turisti dell'isola greca nell'Egeo. A incastrarlo il telefono che ha portato con sé. Proprio il controllo sulle celle telefoniche ha permesso alla polizia di individuarlo. L'accusa nei suoi confronti è di aver ucciso una bambina di 6-8 mesi a Villa Pamphili a Roma. Inoltre, è sospettato di aver avuto un ruolo anche nella morte della madre alcuni giorni prima. Il fermato è un cittadino con passaporto americano, la stessa nazionalità della donna e della piccola. Pare però, come emerso da alcune testimonianze, che parli italiano.

