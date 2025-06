Villa Pamphili il presunto assassino di mamma e figlia fermato in Grecia a Skiathos | è americano sull' isola per confondersi tra i turisti

La drammatica scoperta nel parco di Villa Pamphili ha sconvolto Roma, ma ora emergono dettagli sorprendenti: il presunto assassino della mamma e della neonata, un 232enne americano, è stato fermato a Skiathos, in Grecia, dopo aver tentato di confondersi tra i turisti. La sua cattura apre nuovi scenari sulla vicenda, lasciando intravedere un possibile snodo nella tragica vicenda. Una svolta che potrebbe finalmente portare giustizia alle vittime.

Sarebbe stato fermato dalla polizia a Skiathos, in Grecia, l'uomo che si trovava con la donna e la neonata trovate morte sabato scorso, 7 giugno, nel parco di Villa Pamphili a Roma: lo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Villa Pamphili, il presunto assassino di mamma e figlia fermato in Grecia a Skiathos: è americano, sull'isola per confondersi tra i turisti

