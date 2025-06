Villa Pamphili identificato l’uomo che era con mamma e figlia

Un dramma che scuote Roma: a Villa Pamphili, è stato identificato l’uomo sospettato di aver coinvolto madre e figlia in un tragico epilogo. Le indagini si concentrano ora sul suo ruolo, mentre emerge un quadro inquietante sulle circostanze del terribile episodio. La comunità si stringe nel dolore, chiedendosi cosa possa aver spinto a questa tragedia così devastante. La verità si avvicina, ma il dolore rimane ancora tutto da elaborare.

Si restringe il campo attorno all'uomo che si trovava con la giovane donna e la neonata rinvenute senza vita a Villa Pamphili, a Roma. Gli inquirenti avrebbero infatti identificato il presunto assassino di madre e figlia: la piccola potrebbe essere stata picchiata e soffocata, forse nel tentativo di farla smettere di piangere. Le due vittime sono state riconosciute grazie all'incrocio tra testimonianze e immagini raccolte dalle mense della Caritas. Lo stesso metodo ha permesso di risalire all'uomo che era con loro, la cui identità resta riservata. Al momento, non è chiaro se fosse il padre della bambina, né sono state rese note le nazionalità dei coinvolti, per non compromettere le indagini in corso.

