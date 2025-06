Villa Pamphili fermato un cittadino americano in Grecia | il 46enne afferma di essere padre della bimba

In un’intricata vicenda che ha scosso Villa Pamili, un cittadino americano di 46 anni è stato fermato in Grecia, affermando di essere il padre di una bambina coinvolta in un caso ancora avvolto nel mistero. La scoperta della morte di una donna, potenzialmente cittadina americana, solleva numerosi interrogativi e accende i riflettori su questa drammatica vicenda. La Procura di Roma sta ancora indagando, ma le prime indiscrezioni sono solo l’inizio di un puzzle complesso da risolvere.

Un'indiscrezione di Federica Pozzi su Il messaggero riporta che la donna trovata morta potrebbe essere una cittadina americana. Al momento nessuna informazione è stata confermata dalla Procura di Roma, che darà maggiori informazioni quanto queste saranno certe. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Villa Pamphili, fermato un cittadino americano in Grecia: il 46enne afferma di essere “padre della bimba”

