Villa Pamphili fermato in Grecia un americano di 46 anni presunto killer della donna e della bambina

Un dramma sconvolge Villa Pamphili: un americano di 46 anni è stato fermato in Grecia come presunto colpevole del tragico omicidio di una donna e della sua neonata. I corpi trovati nel parco, privi di vestiti e documenti, hanno scosso l’intera comunità. In soli sette giorni, le forze dell’ordine hanno risolto il caso, dando un volto all’assassino. La verità si sta svelando, ma il dolore resta palpabile.

I cadaveri di una giovane donna e di sua figlia neonata in un parco, privi di vestiti e documenti, per un’indagine in cui è stato messo in campo ogni metodo investigativo. Polizia ed inquirenti sono riusciti in una settimana a dare un volto e a fermare l’uomo che potrebbe essere responsabile di quanto accaduto a Villa Pamphili. Il cadavere della donna, nuda, chiusa in un sacco sotto a una siepe,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Villa Pamphili, fermato in Grecia un americano di 46 anni, presunto killer della donna e della bambina

+++ Morte a Villa Pamphili: La foto della donna insieme al cittadino americano fermato oggi in Grecia. +++ L'uomo identificato grazie alla segnalazione arrivata a "Chi l'ha visto?". Lei non ancora con precisione.

L'americano fermato in Grecia è accusato di omicidio e soppressione di cadavere per la donna e la figlioletta trovate morte a Villa Pamphili, a Roma. Sarà estradato in Italia tra 20 giorni

