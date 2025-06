Villa Pamphili fermato in Grecia il presunto killer | Indizi di colpevolezza su morte bimba

Una tragica vicenda scuote Roma: a Villa Pamphili è stata trovata senza vita una bambina, insieme al corpo della madre. La svolta arriva dalla Grecia, dove il sospettato del delitto è stato fermato a Skiathos. Secondo il Procuratore Lo Voi, ci sono "robusti indizi di colpevolezza" che portano a sperare in una rapida soluzione di questa terribile vicenda. La verità sta emergendo, ma molte domande restano ancora senza risposta.

È stato fermato a Skiathos, in Grecia, il presunto responsabile dell’ omicidio della bambina trovata morta a Villa Pamphili, a Roma. La piccola è stata rinvenuta nel parco pubblico della Capitale sabato scorso. Vicino a lei anche il corpo senza vita della madre per cui gli investigatori stanno cercando di capire le cause del decesso. Procuratore Lo Voi: “Robusti indizi di colpevolezza”. “Sul fermato in Grecia, accusato dell’omicidio della bimba trovata cadavere insieme alla madre a Villa Pamphili, abbiamo robusti indizi di colpevolezza. È un’indagine ancora in corso, sui cadaveri sono ancora in corso degli accertamenti”, ha detto il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi durante la conferenza stampa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, fermato in Grecia il presunto killer: “Indizi di colpevolezza su morte bimba”

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - fermato - grecia

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Giallo di Villa Pamphili, fermato in Grecia il presunto assassino della donna e della figlia https://ift.tt/NI6SxFy Vai su X

ULTIMA ORA - Villa Pamphili: fermato in Grecia il presunto colpevole di mamma e figlia⬇️⬇️⬇️ Vai su Facebook

Villa Pamphili, fermato in Grecia il presunto omicida; Villa Pamphili, arrestato a Skiathos l'uomo sospettato per la morte della donna e la neonata: si chiama Rexal Ford; Arrestato su un'isola greca il presunto killer di Villa Pamphili: ha il passaporto americano, ma parla italiano.

Fermato in Grecia l'uomo sospettato degli omicidi a Villa Pamphili Scrive msn.com: Sarebbe stato fermato in Grecia, sull'isola di Skiatos, dalla polizia italiana l'uomo ricercato per gli omicidi della donna e della bambina, trovate morte a Villa Pamphili.