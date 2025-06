Villa Pamphili fermato in Grecia il presunto killer | è un americano si trovava a Skiathos Riconosciuto dalle immagini nelle videocamere

Un dramma sfociato in tragedia tra le mura di Villa Pamphili si è concluso con un colpo di scena internazionale: il sospetto killer, un cittadino americano, è stato arrestato in Grecia. Riconosciuto attraverso le immagini delle videocamere, l'uomo è stato intercettato a Skiathos grazie ai segnali della cella telefonica. Un lieto fine per le vittime e una svolta importante nelle indagini che avevano sconvolto la capitale.

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

