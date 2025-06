Villa Pamphili fermato in Grecia il presunto assassino

Un dramma sconvolge Villa Pamphili: in Grecia è stato fermato Rexal Ford, il sospetto presunto assassino coinvolto nella tragica scoperta del 7 giugno. L'uomo, un cittadino americano di 46 anni, è ora sotto scrutinio delle autorità, che cercano di chiarire la sua posizione nel tragico caso di due vittime innocenti trovate nel parco romano. La vicenda si fa sempre più intricata, lasciando aperte molte domande sulla verità dietro questa terribile tragedia.

Si chiama Rexal Ford, è un cittadino americano di quarantasei anni e - secondo gli investigatori della Procura di Roma e della Squadra Mobile - è l’uomo che si trovava in compagnia della donna, non ancora identificata, e della bambina di sei mesi trovate senza vita a Roma, nel parco di Villa Pamphili, sabato 7 giugno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Villa Pamphili, fermato in Grecia il presunto assassino

