Villa Pamphili fermato in Grecia il presunto assassino Rexal Ford | La bimba morta era mia figlia

Una tragica svolta scuote Villa Pamphili: Rexal Ford, presunto killer e padre della neonata di soli 6 mesi, è stato fermato in Grecia. La drammatica scoperta ha sconvolto Roma, mentre le indagini cercano di fare luce sui motivi di questa terribile tragedia. La verità emergente si svelerà solo con le prove scientifiche e le testimonianze, ma il dolore di una perdita così immensa resta incancellabile.

Si chiama Rexal Ford, ha 46 anni e «tratti latini» il presunto killer della neonata di 6 mesi, trovata morta sabato 7 giugno nel parco di Villa Pamphili, a Roma. L’uomo, fermato in Grecia, avrebbe confessato di essere il padre della piccola, ma al momento secondo la procura di Roma «non ci sono elementi scientifici per avere una certezza della relazione parentale». Secondo quanto appreso finora, avrebbe qualche precedente penale negli Stati Uniti. Su di lui, ha fatto sapere il procuratore capitolino Francesco Lo Voi, graverebbero «robusti indizi di essere stato l’autore dell’omicidio della bambina». 🔗 Leggi su Open.online

