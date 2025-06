Villa Pamphili fermato in Grecia il presunto assassino della donna e della neonata

Una svolta clamorosa scuote il caso di Villa Pamphili: il presunto assassino, un cittadino americano, è stato fermato in Grecia. La tragica vicenda della donna e della neonata trovate morte nel parco di Roma ha sconvolto l’Italia. Si attendono ora conferme ufficiali, ma questa notizia apre nuove speranze di giustizia. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

È stato identificato e fermato in Grecia dalla polizia italiana il presunto assassino della donna e della figlia di pochi mesi trovate morte sabato 7 giugno nel parco di Villa Pamphili, a Roma. Si tratterebbe di un cittadino americano, stessa nazionalità di cui erano anche la donna e la neonata. A dare la notizia dell’arresto è stato sui social il Tg1. SI attendono ora conferme da fonti investigative. June 13, 2025 Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

