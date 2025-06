Villa Pamphili arrestato in Grecia il presunto killer Lo Voi | indagine molto difficile

Villa Pamphili torna agli occhi del mondo con un colpo di scena: è stato arrestato in Grecia Rexal Ford, il presunto killer ricercato per i tragici omicidi avvenuti lo scorso giugno nel parco romano. La sua cattura rappresenta un passo importante in un'indagine complessa e delicata, che si preannuncia lunga e piena di sfide. La vicenda ha scosso l’Italia e ora si apre una nuova pagina per cercare giustizia.

Ha un nome e un cognome il presunto killer di Villa Pamphili. Si chiama Rexal Ford, ha 46 anni e ha precedenti negli Stati Uniti. È lui il cittadino americano, fermato in Grecia, sull’isola di Skiathos, ricercato per gli omicidi della donna e della bambina, trovate morte nel parco romano lo scorso 7 giugno. A darne notizia il Tg1 sui social. Poi la conferma e i dettagli nella conferenza stampa del procuratore di Roma, Francesco Lo Voi. Villa Pamphili, fermato in Grecia il presunto killer. Il presunto assassino era partito due giorni fa, l’11 giugno, con un volo da Fiumicino. Esclusa al momento la presenza di complici che possano avere favorito la fuga dell’uomo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Villa Pamphili, arrestato in Grecia il presunto killer. Lo Voi: indagine molto difficile

