Villa Pamphili 46 anni e con precedenti | chi è il presunto killer

Villa Pamphili piange una tragedia che scuote la comunità. A distanza di settimane dall'omicidio della piccola, un sospetto si fa strada: Rexal Ford, 46 anni, americano con precedenti negli Stati Uniti, è stato fermato a Skiathos, Grecia. Gli indizi contro di lui sono forti e potrebbero portare alla svolta nel caso. La polizia italiana continua le indagini con determinazione, sperando di fare piena luce sulla terribile vicenda.

Si chiama Rexal Ford, è americano, ha 46 anni e avrebbe dei precedenti negli Stati Uniti il presunto killer di Villa Pamphili fermato oggi a Skiathos in Grecia. Su di lui "gravano robusti indizi di essere stato l'autore dell'omicidio della bambina trovata a poca distanza dalla madre a villa Pamphili sabato", ha dichiarato il procuratore di Roma Francesco Lo Voi in una conferenza stampa in Procura come riporta l' Ansa. "Abbiamo già inviato un mandato di arresto europeo emesso dal gip", ha aggiunto. L'uomo, secondo quanto riferito dal procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini, avrebbe raccontato agli investigatori che la bambina "era sua figlia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Villa Pamphili, 46 anni e con precedenti: chi è il presunto killer

