Villa Literno non risponde alle telefonate del marito | lui si infuria e la pesta a calci e pugni

In un tranquillo quartiere di Villa Literno, una donna si trova improvvisamente in balia della furia del marito, che reagisce con violenza quando lei non risponde subito alle sue chiamate. Fortunatamente, grazie alla prontezza di riflessi e a un gesto disperato, riesce a chiamare il 112, mettendo fine a questa terribile escalation. La scena, drammatica e inquietante, mette in luce quanto sia importante conoscere le risorse di emergenza e agire tempestivamente.

Non risponde subito alle telefonate del marito: lui si infuria e comincia a percuoterla con calci e pugni. Per fortuna lei, approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, ha digitato sul suo smartphone il numero di emergenza "112" e ha chiesto aiuto. La scena si è consumata in un appartamento di Villa Literno, dove i

