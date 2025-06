Vigor | Scelte Cruciali per i Portieri e Nuovi Acquisti in Vista

Il mercato è in pieno fermento e la Vigor si prepara a fare scelte decisive per rinforzare il suo progetto. Prima di puntare sugli acquisti, il direttore sportivo Moroni deve risolvere questioni cruciali, tra cui la delicata decisione sul portiere. Il futuro di Edoardo Roberto, giovane e promettente, sarà uno degli snodi chiave: il suo destino potrebbe segnare il corso della stagione. Fari puntati su una scelta che potrebbe fare la differenza.

Mercato in fermento, ma la Vigor deve prima capire chi intende sposare il nuovo progetto. Sono giorni bollenti per il direttore sportivo Moroni che avrà il suo bel da fare nelle prossime settimane: l'obiettivo è consegnare a mister Magi una squadra all'altezza. Prima dei nuovi acquisti però, ci sono alcune questioni da risolvere ed una delle più spinose riguarda la scelta dei portieri. Fari puntati sul futuro di Edoardo Roberto: senigalliese, titolarissimo sotto la gestione Clementi, riserva di Campani con Antonioli. La seconda parte di stagione non è stata affatto semplice per Edoardo che non ha vissuto bene l'avvicendamento in corso d'opera.