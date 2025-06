Videosorveglianza fondi anche per 37 comuni della provincia | Sicurezza è una priorità

La regione Liguria investe 4,3 milioni di euro per rafforzare la videosorveglianza in 37 comuni della provincia, garantendo una sicurezza più efficace e diffusa. Questa iniziativa, parte della seconda tranche del Fondo strategico regionale 2025, rappresenta una priorità assoluta per proteggere i piccoli centri e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Sono...

Regione Liguria ha stanziato 4,3 milioni di euro nell'ambito della seconda tranche del Fondo strategico regionale 2025 per potenziare la sicurezza nei piccoli centri. Il finanziamento complessivo ammonta a 5,7 milioni, di cui 1,4 milioni cofinanziati dai comuni con meno di 3mila abitanti.

