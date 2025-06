VIDEO Virtus Bologna-Brescia gara 1 90-87 | gli highlights

La Virtus Bologna conquista con orgoglio il primo atto della finale scudetto, superando Brescia 90-87 in un match emozionante alla Segafredo Arena. La squadra dimostra carattere e determinazione, con un monumentale Shengelia che sigla 29 punti e trascina i suoi al successo. Scopri gli highlights di questa gara avvincente e preparati a vivere un’altra battaglia nel cammino verso il tricolore!

La Virtus rischia ma vince il primo atto della finale scudetto, superando Brescia alla Segafredo Arena, 90-87, in gara 1. Monumentale Shengelia, che sigla 29 punti: guarda gli highlights.

Il riassunto di Virtus-Brescia, gara 1 - Ndour fa fede al suo cognome segnando dopo seven seconds. - i ritmi del primo quarto sono talmente alti che l’Apple watch mi ha chiesto se sto facendo cardio. - bravissimo Belinelli a non farsi sopraffare dall'emozione se Vai su Facebook

