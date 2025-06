video boxe il sannita mignone sogna il titolo italiano nel ricordo di suo padre

il titolo italiano, un traguardo che rappresenta molto più di una vittoria: un omaggio al padre scomparso e una testimonianza di pura passione. Francesco Mignone incarna il sogno di tanti giovani talenti, dimostrando che con determinazione e sacrificio si può superare qualsiasi limite. Il suo cammino è una sfida quotidiana, un viaggio verso la gloria che merita di essere seguito e applaudito.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono sempre i sogni a dare forma al mondo. È il desiderio di raggiungere un traguardo andando anche oltre i propri limiti che spinge un atleta di qualsiasi disciplina ad allenarsi ogni giorno in maniera sempre più intensa con sacrificio e abnegazione per raggiungere il proprio obiettivo. E’ quello che sta facendo Francesco Mignone, pugile made in Sannio ma trapiantato in Irpinia. Il suo sogno è quello di conquistare il prima possibile il titolo di campione italiano nella sua categoria. Il boxeur beneventano ha fatto il suo esordio tra i professionisti lo scorso marzo in un incontro a Pagani dando seguito alla sua striscia positiva in match vinti a Benevento e Roma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it