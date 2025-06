VIDEO Baiocco d' oro a Laura Santi | La mia è una battaglia collettiva Il riconoscimento? Tanta roba

Laura Santi, una vera guerriera, si distingue per il suo impegno incessante nella lotta per i diritti fondamentali di tutti. Con il video del Baiocco d’Oro, riceve il riconoscimento che merita, simbolo di una battaglia collettiva per la libertà e il rispetto del diritto di scegliere il proprio percorso di fine vita. Una vittoria che testimonia quanto sia importante far sentire la propria voce, perché ogni conquista nasce dalla solidarietà e dalla determinazione condivisa.

Laura Santi si batte per tutti, dice. Per la libert√† di poter decidere sul proprio corpo, quando il proprio corpo √® diventato una gabbia di sofferenza continua, irreversibile. Da tempo si batte per vedere ricosciuto il suo e di tutti diritto ad accedere al fine vita come sancito dalla Corte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ¬© Perugiatoday.it - VIDEO Baiocco d'oro a Laura Santi: "La mia √® una battaglia collettiva. Il riconoscimento? Tanta roba"

La battaglia di Laura Santi, arriva la risposta della Asl: ‚ÄúSar√† libera di scegliere‚ÄĚ - La vicenda di Laura Santi, giornalista coraggiosa e determinata, ha aperto un importante dibattito sull‚Äôautonomia del diritto di scelta.

Da Perugia riconoscimento a malata impegnata per fine vita Secondo ansa.it: Il Comune di Perugia ha consegnato il baiocco d'oro, massimo riconoscimento della città di Perugia, a Laura Santi, la giornalista malata di sclerosi multipla impegnata in una battaglia per ottenere l' ...