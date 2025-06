Vicario ha un messaggio per Spalletti | Devo fare due chiacchiere con lui è ciò che sento

Guglielmo Vicario ha un messaggio speciale per Luciano Spalletti, con cui ha condiviso un percorso sportivo di grande valore. Prima di approfondire, il portiere rivela: "Non gli ho scritto ancora, ma spero di farlo presto". √ą un momento di riflessione e rispetto, perch√© alcune parole vanno oltre il campo. Ora, voglio condividere con voi i dettagli di questa interessante conversazione.

Guglielmo Vicario vuole inviare un messaggio a Luciano Spalletti e poi fare due chiacchiere con l'ormai ex CT dell'Italia, il portiere spiega: "Non gli ho scritto ancora ma abbiamo condiviso un percorso sportivo di vita insieme".

