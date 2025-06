Viareggio un’altra notte insonne in Passeggiata | spaccata alla boutique ‘Il panda’

Viareggio, un’altra notte insonne tra passeggiate e spaccate in boutique. È ormai routine: le notizie del mattino ci raccontano di furti e vandalismi che si ripetono senza sosta. Ma cosa ci sarebbe di davvero sorprendente? Forse la vera notizia è che, a volte, nulla succede, e questa assenza diventa il segnale più forte di una città che cerca di ritrovare serenità. La domanda rimane: quanto potrà durare questa pace apparente?

Viareggio, 13 giugno 2025 – “Sai quale sarebbe la vera notizia inedita? Quella per un bel titolo di giornale, da lasciare tutti stupiti?” Sentiamo. “Allora senti: “Stanotte a Viareggio non è successo nulla“. Perché tutte le altre, purtroppo, sono notizie già lette e rilette”. Con una punta di amaro sarcasmo il presidente di Confcommercio Piero Bertolani commenta così, alla cronista, l’ennesima spaccata, già letta e riletta, ai danni di un’attività commerciale della città. Ancora in Passeggiata, e nei dintorni di piazza Mazzini. Dopo il tentativo di furto all’alba di mercoledì al negozio “ Versilia E-bike “ sul Lungomare, ieri notte è toccato infatti alla boutique “Il Panda Wave“ di Federico Lanza, presidente di Federmoda per le province di Lucca e Massa Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viareggio, un’altra notte insonne in Passeggiata: spaccata alla boutique ‘Il panda’

In questa notizia si parla di: viareggio - passeggiata - spaccata - altra

Viareggio, ladro bloccato col taser in mezzo ai turisti in Passeggiata - Il 28 maggio 2025 a Viareggio, un ladro romeno di 35 anni è stato sorpreso e fermato dalla polizia dopo aver tentato un furto in un negozio sulla Passeggiata.

Viareggio, un’altra notte insonne in Passeggiata: spaccata alla boutique ‘Il panda’; Nuovo colpo in Passeggiata, spaccata al negozio Il Panda Wave; Spaccata nella notte a Viareggio, boutique saccheggiata. ‘Mi hanno rubato la vita’.

Spaccate a Viareggio, colpito il Panda Wave nel cuore della passeggiata Scrive luccaindiretta.it: Bertolani: "È una autentica piaga che arreca danni enormi, materiali e morali alle aziende" ...