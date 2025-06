Vianese a un passo dalla Serie D | il sogno di una comunità unita

La Vianese è a un passo dalla Serie D: un sogno che unisce tutta la comunità in un abbraccio di passione e speranza. Francesco Pioppi commenta emozionato: “Questi ragazzi hanno dimostrato grande umiltà e attaccamento al territorio”. La trasferta in Sardegna può complicare le cose, ma grazie alla nostra solidarietà, la festa continuerà con una grande proiezione all’ex bocciodromo. Questa è già così una grande festa, con la...

di Francesco Pioppi "Avendo seguito il percorso di questi ragazzi provo un’emozione molto forte. Hanno dimostrato in tutte le gare di possedere grande umiltà e vicinanza alla comunità. Purtroppo fare la trasferta in Sardegna è un po’ complicato, ma grazie alla Vianese ci siamo organizzati per vedere la partita con un maxi schermo che sarà installato all’ex bocciodromo, la seguiremo tutti assieme. Questa è già così una grande festa, con la possibilità di coronare un sogno straordinario". Gli occhi di Fabrizio Corti, sindaco di Viano, iniziano a brillare quando si parla della partita di domenica che vedrà la ‘sua’ Vianese impegnata nella gara di ritorno sul campo del Monastir. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it