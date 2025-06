Viale Aldo Moro e via Togliatti sì al restyling

Viale Aldo Moro e Via Togliatti, protagonisti di un restyling che promette di rivoluzionare il volto della zona, si preparano a cambiare volto. Con alle spalle la ciclabile e di fronte i lavori di rifacimento delle arterie, sembra che il circuito della contestata incompiuta venga definitivamente archiviato, con la Giunta pronta a tracciare una nuova direzione. Un passo importante verso un futuro urbano più efficiente e sostenibile.

Alle spalle la ciclabile. Dinanzi il rifacimento delle arterie lungo il circuito della contestata?incompiuta?, destinata così ad essere archiviata e spostata per sempre. La Giunta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Viale Aldo Moro e via Togliatti, sì al restyling

In questa notizia si parla di: viale - aldo - moro - togliatti

"La pista ciclabile in viale Aldo Moro sarà rimossa": la delibera presto in giunta - L'amministrazione comunale di Brindisi ha deciso di rimuovere la pista ciclabile di viale Aldo Moro, confermando la linea già annunciata lo scorso ottobre.

Manutenzione straordinaria di via Palmiro Togliatti e viale Aldo Moro; Via libera ai lavori di manutenzione su viale Moro e via Togliatti: l’ok della giunta comunale; Manutenzione straordinaria di via Palmiro Togliatti e viale Aldo Moro: la Giunta Comunale approva il progetto esecutivo.

Viale Togliatti, spunta anche la preferenziale Come scrive ilrestodelcarlino.it: "Ma la nuova preferenziale in viale Togliatti dall’incrocio con via De Pisis a via della Pietra, verso Calstedebole?