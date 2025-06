Viaggio intorno all' ago

Scopri l’affascinante mondo di Elena Salvini Pierallini attraverso la mostra "Viaggio intorno all’Ago" di Alberto Boralevi, in una suggestiva cornice nel cuore di Firenze. Un’occasione unica per esplorare il talento e la poesia di un’artista che ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale fiorentino. Non perdere questo viaggio nel suo universo creativo, un tributo alla sua vita e alle sue opere, che ti lascerà senza fiato.

Alberto Boralevi organizza la mostra Viaggio intorno all’Ago presso la sua galleria nel Palazzo Frescobaldi, via di S. Spirito 11, Firenze. La mostra è dedicata all’artista fiorentina Elena Salvini Pierallini (1934–2024) ed è realizzata in collaborazione con le sue figlie, Beatrice e Sibilla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - "Viaggio intorno all'ago"

In questa notizia si parla di: viaggio - intorno - mostra - beatrice

Tra Diana Winter e Amurri, viaggio intorno alla musica che vorrei - tra Diana Winter e Amurri, un viaggio intorno alla musica che vorrei. La mia casa, un tempo rifugio personale, si è trasformata in un crocevia di vite e passioni, tra smart working e momenti di ascolto.

Mercoledì 4 giugno | La Bookique, via Torre d'Augusto 29 - Trento | ore 18.00 Inaugurazione della mostra ZAC & ATTACK STRADE DI TRENTO E STICKER ART Un viaggio tra sticker raccolti e fotografati sul territorio cittadino: cultura underground, critiche Vai su Facebook

Viaggio intorno all'ago nel Palazzo Frescobaldi; Easy Rider. Il mito della motocicletta come arte - Mostra - Venaria Reale - Citroniera delle Scuderie Juvarriane; Easy Rider, a Venaria continua la mostra sulla storia e il mito della motocicletta.

Il viaggio di Beatrice dopo MasterChef video.sky.it scrive: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...