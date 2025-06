Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-06-2025 ore 20 | 25

Scopri lo stato della viabilità a Roma e nel Lazio il 13 giugno 2025 alle ore 20:25, con Astral Infomobilità. Un servizio dedicato a fornirti aggiornamenti in tempo reale sul traffico, le zone più congestionate come Laurentina, Tuscolana, Portonaccio e Tor Cervara. Restare informati è fondamentale per pianificare il viaggio e evitare imprevisti: ecco cosa devi sapere sulla mobilità di questa sera.

Astral infomobilità ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio avremo con il raccordo del traffico realmente precedentemente Laurentina puntina mentre interno vi sono delle cose tra Ardeatine Tuscolana curiosità turbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale in direzione centro e mettete al suo posto tra figura e altezza di Tor Cervara per gli interventi sulla caccia ai tordi in entrambi i sensi di marcia e proseguendo anche nei pressi della Giustiniana di Tomba di Nerone incolonnamenti sulla Colombo travi di Mezzocammino vicino alla fine in direzione di Ostia da Tommaso Renzi è Astral infomobilità tutto grazie per l'ascolto in un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio

