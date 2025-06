Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-06-2025 ore 18 | 10

Benvenuti a questo aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio del 13 giugno 2025 alle ore 18:10. Astral Infomobilità, il servizio regionale di informazione sul traffico, vi guida attraverso le principali postazioni di disagio e deviazioni. Restate con noi per conoscere tutte le novità sulla rete stradale e pianificare al meglio i vostri spostamenti in questa serata movimentata. Ora, scopriamo insieme cosa sta succedendo...

Astral infomobilità un saluto e Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio avremo con il raccordo è stato rimosso Incidente Incidente cosa disagi in carreggiata interna l'altezza della Salaria permangono code a partire dalla Cassia proseguendo interna il traffico rallentato a Bufalotta e Prenestina e tra Tuscolana Ardeatina spostiamoci in esterna dove vi sono delle cure per Roma Fiumicino e via del Mare trapuntine Tuscolana andiamo su a Roma Napoli dove traffico rallentato altezza l'innesto con la diramazione Roma Sud in direzione Napoli e proseguendo anche nei pressi dell'uscita per Ferentino code sul tratto Urbano A24 tangenziale est e Togliatti in direzione raccordo per la figura lenta tu sulla Cassia Olgiata La Storta in entrambi i sensi di marcia o proseguendo anche nei pressi della Giustiniana di Tomba di Nerone molto traffico della Pontina Con cosa spinaci di Decima in direzione Latina proseguendo troviamo delle code a tratti anche l'altezza di Pomezia e tra via Laurentina e Aprilia incoronamento Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione di Ostia per Tommaso Renzi è Astral pubblicità tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio