Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-06-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio avremo con il raccordo Dov'è stato rimosso precedente incidente che cosa disagi in carreggiata interna all'altezza della Roma Fiumicino traffico regolare poi quando sono interna troviamo delle cose a seguito di un incidente tra Cassia Veientana e salari e più avanti per traffico intenso bisogno di rallentamenti tra Prenestina e tra Aurelia Boccea possiamo uscire esterna dove delle cose interessano il tratto Roma Fiumicino Tuscolana andiamo sulla A1 Roma Napoli dove traffico rallenta altezza dell' innesto con la diramazione Roma Sud in direzione in coda sul tratto Urbano A24 tangenziale est direzione raccordo andiamo sulla Pontina Dove è stato rimosso il precedente incidente che caso la disagi all'altezza di Montedoro permangono rallentamenti a partire da Castel Romano in direzione di Pomezia andiamo sulla Colombo dove traffico si presenta incolonnato tra via Di Mezzocammino e via Cilea in direzione di Ostia prima o sui veicoli in avaria che causano disagi sulla Cassia Veientana all'altezza di via della Giustiniana traffico regolare Tommaso Renzi e Astral infomobilità tutto grazie per la prossima aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-06-2025 ore 16:25

