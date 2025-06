Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-06-2025 ore 13 | 25

Benvenuti alla nostra consueta rilevazione del traffico in tempo reale sulla rete viaria di Roma e Lazio. Oggi, alle ore 13:25 del 13 giugno 2025, segnaliamo code sulla Pontina a causa di difficoltĂ di immissione sul Raccordo Anulare, ma la situazione si sta progressivamente normalizzando. Restate con noi per rimanere aggiornati sulle condizioni della viabilitĂ e pianificare al meglio il vostro percorso.

Astral infomobilitĂ un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilitĂ un servizio della regione Lazio in apertura se vediamo che sulla Pontina proseguono le code per difficoltĂ di immissione sul Raccordo Anulare a partire da Spinaceto la direzione opposta invece verso Latina si è risolto l'incidente la circolazione è regolare situazione è tornata normale anche sulla via Ostiense km 13 e 200 In entrambe le direzioni con la riapertura del tratto stradale e la circolazione che torna scorrevole ci sono ancora code invece sulla Colombo in direzione Ostia a partire da via di Mezzocammino fino a via di Acilia e sulla raccordo anulare in interna rallentamenti tra Casilina e Appia altezza Labaro è in Terna code tra Pontina e Prenestina infine code sulla A24 roma-teramo altezza Tivoli verso Teramo ed è tutto da Federico Ascani d'asta l'infomobilitĂ Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilitĂ un video della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it