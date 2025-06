Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-06-2025 ore 12 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per le news sulla viabilità del Lazio. Oggi, 13 giugno 2025, alle ore 12:25, segnaliamo disagi sulla via Ostiense al km 13.2, con chiusure e deviazioni in entrambe le direzioni. Restate aggiornati e pianificate con attenzione i vostri spostamenti, perché conoscere le condizioni del traffico è fondamentale per arrivare puntuali e in sicurezza.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura disagi Sulla via Ostiense km 13 e 200 In entrambe le direzioni verso Roma chiusura della strada all'altezza di via Fiumalbo traffico deviato sulla via stessa in direzione Ostia traffico deviato su via di Mezzocammino informiamo inoltre che chiuso lo svincolo per il traffico che dalla raccordo anulare si immette sul Ostiense verso Ostia e passiamo al A1 Firenze Roma dopo un incidente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina provoca coda in direzione Firenze sul Raccordo Anulare in interna rallentamenti tra Casilina e Appia altezza Labaro in esterna code tra Ardeatina e Prenestina corre sulla A24 roma-teramo all'altezza di Tivoli verso Teramo sulla Pontina code per incidente tra Castel di Decima e Spinaceto Verso il raccordo anulare e infine disagi anche su via Flaminia con code tra raccordo Due Ponti verso il centro ed è tutto da Federico a Sky Nel Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

