Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-06-2025 ore 10 | 25

Benvenuti alla nostra aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio del 13 giugno 2025 alle ore 10:25. Astral Infomobilità vi fornisce le ultime notizie per garantirvi un viaggio sicuro e senza stress. Tra incidenti, deviazioni e chiusure, ecco tutto quello che dovete sapere per affrontare la giornata con tranquillità. Restate con noi, perché le condizioni del traffico possono cambiare in un attimo e noi siamo qui per tenervi informati.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla A1 firenze-roma tra Orvieto e Attigliano verso Roma un altro tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze prestare attenzione alcuni disagi Sulla via Ostiense chiusura dell'asta all'altezza di via Fiumalbo verso Roma traffico deviato sulla via Fiumalbo stessa km 13200 della via Ostiense In entrambe le direzioni chiusura della strada in direzione Ostia traffico deviato su via di Mezzocammino chiuso lo svincolo per il traffico che dalla raccordo anulare si mette sul Ostiense verso Ostia e passiamo alla raccordo anulare interna code tra Casilina e Appia è all'altezza di Labaro in esterna con altezza per i racconti sulla A24 Roma Teramo Piazza Tivoli verso Teramo mentre sul tratto Urbano Ci sono code Nella direzione opposta tra Portonaccio e la tangenziale est sulla Pontina ancora a correre per un incidente avvenuto in precedenza Castel di Decima Spinaceto verso la capitale infine disagi sulla via Flaminia code tra raccordo in via dei Due Ponti verso il centro ed è tutto da Federico Ascani infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it