Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-06-2025 ore 09 | 10

Benvenuti a tutti gli automobilisti e pendolari della regione Lazio! Vi invitiamo a rimanere aggiornati sulle ultime notizie sulla viabilità di Roma e dintorni, perché sapere cosa succede in tempo reale può fare la differenza nel pianificare il vostro viaggio. Oggi, grazie a Astral Infomobilità, vi forniremo le informazioni più recenti sul traffico del 13 giugno 2025 alle ore 09:10. Restate con noi per evitare gli imprevisti e arrivare più sereni a destinazione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in un incidente sul Raccordo Anulare in esterna Si procede a rilento dalla Prenestina alla Nomentana mentre per traffico intenso sono dovute le code altezza Aurelia in interna code tra le uscite che ne abbia i tra salari e Nomentana pure sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro per quanto riguarda le consolari code sulla Salaria e sulla Flaminia nell'ordine da Villa Spada via dei Prati Fiscali è dal raccordo a via dei Due Ponti le due casi verso il centro sulla statale Pontina si rallenta all'altezza di Pomezia e più avanti fino a Castel di Decima direzione raccordo anulare Infine per il trasporto pubblico informiamo che la circolazione è rallentata sulla linea B della metropolitana