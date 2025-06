Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-06-2025 ore 07 | 25

Benvenuti al nostro aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 13 giugno 2025 alle 07:25. Astral Infomobilità vi tiene informati sugli ultimi sviluppi, tra cui un incidente sulla Nomentana che provoca code verso il raccordo anulare, e rallentamenti sulla A24. Restate con noi per rimanere sempre aggiornati sulle condizioni del traffico e pianificare al meglio il vostro viaggio.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla Nomentana provoca coda all'altezza di Sant'Alessandro Verso il raccordo anulare vediamo al traffico proprio sul Raccordo Anulare in interna code tra le uscite e Appia esterna Si procede al rientro dalla Prenestina la Nomentana incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima e con vari file sulla Salaria sulla Flaminia nell'ordine da Villa Spada a via dei Prati Fiscali e dalla raccordo anulare a via dei Due Ponti Comunque verso il centro sulla statale Pontina si rallenta da Pomezia Castel di Decima direzione Raccordo Anulare e infine per il trasporto pubblico informiamo che la circolazione è rallentata sulla linea B della metropolitana ed è tutto per il momento da Federico infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento