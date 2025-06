Via le barriere architettoniche FdI | Il piano era il nostro obiettivo

Dopo decenni di attese e promesse, il sogno di una città accessibile prende forma ad Agliana. Il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia celebra il traguardo raggiunto con il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche: un impegno concreto che trasforma le parole in azione, garantendo a tutti una mobilità più libera e inclusiva. È un passo decisivo verso una comunità più equa e solidale.

"Il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, finalmente appartiene ad Agliana". Lo afferma il gruppo consiliare Fratelli d’Italia che aggiunge: "Dopo 40 anni dalla norma che lo prevede come obbligatoriamente adottabile per le amministrazioni pubbliche, ma che nessuno aveva preso in considerazione, grazie all’operato e alla tenacia della consigliera Solange Cecchi, in collaborazione con il capogruppo Fratelli d’Italia, Daniele Ricasoli, viene realizzato. Oltre al sindaco Benesperi e l’Università Roma Tre, nella figura del professor Adolfo Baratta, tra i firmatari della convenzione c’è la consigliera Cecchi, individuata come project leader". 🔗 Leggi su Lanazione.it