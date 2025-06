Via Farnesiana da lunedì 16 giugno i lavori di riasfaltatura | ecco le fasi del cantiere

A partire da lunedì 16 giugno, via Farnesiana si trasformerà con lavori di riasfaltatura che miglioreranno la sicurezza e la qualità della strada. Ecco le fasi del cantiere: il risanamento inizierà tra la rotatoria di via Manzoni - via Conciliazione e l'incrocio semaforico con via Millo e via Beati. Nei tratti segnalati, il traffico sarà regolato per consentire un intervento efficiente, garantendo minori disagi e un più sicuro percorso per tutti.

Inizieranno lunedì 16 giugno, i lavori di risanamento dell'asfalto in via Farnesiana, tra la rotatoria all'altezza di via Manzoni - via Conciliazione e l'incrocio semaforico con via Millo e via Beati. Nei tratti di volta in volta segnalati dagli appositi cartelli, in base allo stato di.

