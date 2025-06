Via del Babuino Areti restaura le 35 lampade storiche della strada

Le affascinanti lampade storiche di via del Babuino riaccendono il fascino del passato, grazie all’intervento di restauro di Areti, società del Gruppo Acea specializzata in illuminazione pubblica a Roma. Questi capolavori di design urbano tornano a splendere, valorizzando il patrimonio culturale della città. Un’operazione che unisce rispetto per la storia e attenzione alle esigenze moderne, restituendo alla strada il suo antico splendore e creando una nuova luce di bellezza e identità.

Le lampade storiche di via del Babuino tornano a vita nuova. Il restyling è stato effettuato da Areti, società del Gruppo Acea che si occupa dell'illuminazione pubblica a Roma. Areti, su richiesta del dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici (Dilp) ha ultimato il restauro di 35 punti. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Via del Babuino, Areti restaura le 35 lampade storiche della strada

In questa notizia si parla di: areti - babuino - lampade - storiche

Restaurate lampade storiche in via del Babuino ? Presentate le rinnovate lampade storiche riportate a nuova vita da Areti, la società del Gruppo ACEA che gestisce la rete di illuminazione pubblica della Capitale. I lavori di restauro ricostruzione di al Vai su Facebook

Restaurate lampade storiche in via del Babuino. Presentate le rinnovate lampade storiche riportate a nuova vita da Areti, la società del Gruppo ACEA che gestisce la rete di illuminazione pubblica della Capitale. Info ? https://ow.ly/VQJu50W7LsJ Vai su X

Via del Babuino, Areti restaura le 35 lampade storiche della strada; Via del Babuino, restaurate le lampade storiche: ora brillano con luce LED; Roma, restaurate le lampade storiche in via del Babuino.

Via del Babuino, Areti restaura le 35 lampade storiche della strada Riporta romatoday.it: Il restyling è stato effettuato da Areti, società del Gruppo Acea che si occupa dell'illuminazione pubblica a Roma.