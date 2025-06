Vetrine rossoblù il senso di appartenenza Ascom | L’iniziativa ha unito ancora la città

Le vetrine Rossoblù di Ascom sono diventate il simbolo di un profondo senso di appartenenza tra cittadini e tifosi, unendo comunità e passione in un unico abbraccio. Questa iniziativa, nata con l’obiettivo di abbellire le attività locali, ha contribuito a rafforzare il legame tra il Bologna e la città, celebrando successi incredibili come la qualificazione in Champions League e il trionfo in Coppa Italia. La squadra...

Moroni I meno superstiziosi dicono che la campagna porti bene, i più scaramantici preferiscono parlare di coincidenze. Certo è che da due anni le ‘Vetrine Rossoblù’ accompagnano la stagione del Bologna grazie alla campagna lanciata da Confcommercio Ascom per abbellire le attività con gadget e cimeli. E, in due anni, il club ha prima centrato una incredibile qualificazione in Champions League, poi il trionfo in Coppa Italia dopo 51 anni. Squadra che vince non si cambia, diceva il detto, e allora l’associazione dei commercianti – insieme con il Carlino, Emil Banca e tanti altri partner, a partire dal contributo di Radio Sata – ha deciso di replicare anche in questa stagione l’iniziativa di successo già vista un anno fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vetrine rossoblù, il senso di appartenenza. Ascom: "L’iniziativa ha unito ancora la città"

