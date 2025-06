Vespucci | la star del Porto Antico di Genova incanta i visitatori

Nel cuore pulsante del Porto Antico di Genova, la maestosità del veliero Vespucci cattura l’immaginazione di visitatori e locali, attratti dai suoi tre alti alberi che svettano tra i magazzini storici. Tra l’Acquario e la Biosfera di Renzo Piano, questa icona della Marina Militare italiana si prepara a chiudere il suo tour mondiale con un’atmosfera di festa e ammirazione. La sua presenza è un richiamo irresistibile: ecco come il Vespucci continua a incantare generazioni.

Turisti e semplici genovesi non hanno occhi che per quei tre alberi che svettano a pochi passi dagli antichi magazzini del cotone restaurati nel lontano 1992. Il Porto Antico di Genova, tra l'Acquario e la biosfera di Renzo Piano, ospita la tappa finale del tour mondiale del Vespucci assieme al Villaggio Italia. Ma la star è proprio il veliero e non può essere diversamente. Dopo la grande festa in concomitanza con la giornata della Marina del 10 giugno, il Vespucci è ora attraccato proprio nello stesso punto dei Magazzini del Cotone da dove era partito il 1 luglio di due anni fa per un tour mondiale che ha toccato 32 paesi e 52 porti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vespucci: la star del Porto Antico di Genova incanta i visitatori

