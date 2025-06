Vescovi toscani bloccati in Terra Santa dopo l’attacco di Israele all’Iran Trasferimento in Giordania

In un momento di grande tensione internazionale, i vescovi toscani si trovano bloccati in Terra Santa a causa dell’attacco di Israele all’Iran. Circondati da un crescente caos e senza possibilità di collegamenti, sono ora in attesa di un trasferimento in Giordania. La loro sicurezza dipende dall’apertura dello spazio aereo giordano e dalla disponibilità di voli di rientro. Una situazione che evidenzia come i conflitti geopolitici coinvolgano anche le comunità religiose.

GERUSALEMME – “Ci hanno portato fuori dalla città vecchia di Gerusalemme che adesso è chiusa. Tutti i collegamenti stradali sono interrotti. Siamo a Notre Dame in attesa del pullman che ci porti verso la Giordania. Stanno cercando di capire se lo spazio aereo giordano è aperto e che voli ci sono per il rientro”. Lo . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Vescovi toscani bloccati in Terra Santa dopo l’attacco di Israele all’Iran. Trasferimento in Giordania

Vescovi toscani a Gerusalemme, rientro immediato in Italia. Bloccati nella Città Vecchia dopo attacco di Israele; Israele attacca l'Iran, vescovi toscani evacuati da Gerusalemme; Vescovi toscani bloccati in Terra Santa dopo l'attacco di Israele all'Iran. Trasferimento in Giordania.

Vescovi toscani bloccati a Gerusalemme: aeroporto chiuso dopo attacco israeliano all’iran, si tenta la partenza dalla giordania Si legge su gaeta.it: I vescovi toscani bloccati a Gerusalemme a causa della chiusura dei collegamenti e dei voli da Tel Aviv, tentano un trasferimento via terra verso la Giordania per rientrare in Italia in sicurezza.