Vescovi Toscana bloccati in Giordania da attacco Israele Card Lojudice | Stiamo bene

In un momento di incertezza e tensione, i vescovi toscani rimangono al sicuro in Giordania dopo l’attacco di Israele all’Iran che ha fermato il loro viaggio di ritorno. La determinazione e la calma dei presuli sono un esempio di speranza e fede in tempi difficili. Il cardinale Augusto Paolo Lojudice rassicura: “Stiamo bene” e ci invita a mantenere la fiducia.

È arrivata in Giordania la delegazione dei vescovi toscani che oggi dovevano rientrare in Italia dal pellegrinaggio in Terra Santa. Poi però l’aeroporto di Tel Aviv ha chiuso a seguito dell’attacco di Israele all’Iran. I presuli stanno tutti bene. Le parole del presidente della Conferenza Episcopale Toscana, il cardinale Augusto Paolo Lojudice. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Vescovi Toscana bloccati in Giordania da attacco Israele. Card. Lojudice: “Stiamo bene”

