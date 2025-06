Verstappen stizzito dalla domanda del giornalista in Canada | Non parlo con te di queste cose

L'ultima scena al Gran Premio del Canada ha acceso nuovamente i riflettori su Verstappen, protagonista di una reazione nervosa e tesa. Quando un giornalista ha sollevato il tema del precedente incidente in Spagna, il pilota olandese ha risposto con fermezza, sottolineando l'importanza di non puntare il dito su un solo colpevole. Ma cosa si nasconde dietro questa risposta? Scopriamolo insieme.

