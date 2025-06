Verso un futuro senza sprechi | l' impegno collettivo per una nuova cultura del cibo

Verso un futuro senza sprechi: l'impegno collettivo per una nuova cultura del cibo. Nel cuore della provincia di Padova, dove tradizione e innovazione si incontrano, nasce un progetto ambizioso che vuole rivoluzionare il nostro rapporto con il cibo. “Fino all’ultima briciola”, promosso da ETRA S.p.A. Società benefit e dal Consiglio di Bacino Brenta, invita tutti noi a riflettere e agire per un domani più sostenibile.

Lotta agli sprechi: il 15% del cibo nei ristoranti finisce nella pattumiera - La lotta agli sprechi alimentari è cruciale, considerando che il 15% del cibo nei ristoranti finisce nella pattumiera.

